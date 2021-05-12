«Я и больше срока видел»: Евгений Ройзман прокомментировал свой арест на 9 суток

В суде 12 мая рассматривали три прокола. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районном суде Екатеринбурге сегодня, 12 мая, рассматривали три протокола об административном нарушении, которые выписали Евгению Ройзману. Экс-мэра Екатеринбурга обвинили в организации несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января и 21 апреля. Причем по последней его обвинили еще и в участии в ней.

Поводом к возбуждению административного дела стали сообщения в Twitter по несогласованным акциям, которые публиковал Евгений Ройзман. В них усмотрели призыв к участию в мероприятиях.

В 14.51 судья объявил решение по первому протоколу об акции 31 января - Евгения Ройзмана арестовали на 9 суток. Сам экс-мэр Екатеринбурга еще в зале суда прокомментировал это решение.

- Я и больше срока видел. Я все понимаю. Обвинение противоречит и само себе и законодательству, - прокомментировал Евгений Ройзман.