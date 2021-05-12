В Нижнем Тагиле открыли бесплатный кабинет ЛОРа за 2,5 миллиона рублей

Фото: пресс-служба Горбольницы №4 Нижнего Тагила

В поликлинике Городской больницы №4 на Тагилстрое по адресу Металлургов, 2Б в Нижнем Тагиле открылся кабинет отоларинголога, который обошелся в 2,5 миллиона рублей. Сюда закупили новое оборудование для обследования и лечения.

Теперь здесь можно проводить процедуры по удалению серной пробки, аспирации носовых проходов, промыванию миндалин, а также массаж барабанной перепонки. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Новый кабинет оборудован в рамках национальной программы «Здравоохранение».