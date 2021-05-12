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На здоровье12 мая 2021 12:38

В Нижнем Тагиле открыли бесплатный кабинет ЛОРа за 2,5 миллиона рублей

Медики уже начали прием пациентов
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Фото: пресс-служба Горбольницы №4 Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба Горбольницы №4 Нижнего Тагила

В поликлинике Городской больницы №4 на Тагилстрое по адресу Металлургов, 2Б в Нижнем Тагиле открылся кабинет отоларинголога, который обошелся в 2,5 миллиона рублей. Сюда закупили новое оборудование для обследования и лечения.

Теперь здесь можно проводить процедуры по удалению серной пробки, аспирации носовых проходов, промыванию миндалин, а также массаж барабанной перепонки. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Новый кабинет оборудован в рамках национальной программы «Здравоохранение».