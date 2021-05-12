На Урале мужчину отправили под суд за убийство оппонента на кладбище

Инцидент произошел на местном кладбище Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Буланаш Свердловской области под суд отдали местного жителя, которого обвиняют в жестоком убийстве – своей жертве обвиняемый нанес 19 ударов ножом.

22 ноября 2020 года местный житель вместе со знакомым был на местном кладбище. Между мужчинами здесь произошел конфликт, после чего один из них достал нож и убил второго. Тело душегуб утащил вглубь кладбища и забросал ветками. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Оба участника хорошо знали друг друга и оба вели асоциальный образ жизни. Теперь обвиняемый может оказаться в местах лишения свободы на срок до 15 лет.