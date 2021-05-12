Евгений Куйвашев проверил пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Дирижабль»

Фото: департамент информационной политики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в майские праздники проверил пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Дирижабль». Глава региона хотел убедиться в том, что в нем соблюдаются меры профилактики коронавирусной инфекции и в том, что прививочный пункт пользуется спросом у свердловчан.

- Мы фиксируем постепенное снижение количества подтвержденных случаев. Вместе с тем это не повод расслабиться, о победе над коронавирусом говорить рано. Сейчас нужно сконцентрироваться на проведении прививочной кампании, добиться формирования полноценного коллективного иммунитета у жителей региона. Интерес уральцев к вакцинации высок. Об этом говорит статистика, и подтверждают сами люди - и медики, а посетители мобильного пункта в торговом центре, - рассказал губернатор.

Фото: департамент информационной политики

Евгений Куйвашев также поставил перед Минздравом задачу – при необходимости усилить работу выездных бригад и передвижных пунктов во всей Свердловской области.

На сегодняшний день в регионе работают 29 мобильных пунктов и 35 мобильных бригад. Часть из них развернуты на площадке торговых центров, куда без записи могут прийти все желающие. На этой неделе до 16 мая прививку от коронавируса можно сделать в нескольких торговых центрах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы.