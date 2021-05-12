Писал с казахского номера: на Урале 12-летняя девочка стала жертвой педофила

Извращенцу грозит до 8 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде возбудили уголовное дело на извращенца, который вступил в переписку с 12-летней девочкой. Как рассказал «КП» источник в силовых кругах, преступник писал школьнице в WhatsApp с номера, зарегистрированного в Казахстане.

- Девочка состоит на учете в ПДН за систематические уходы из дома. Ее отец увидел переписку с анонимом, дочка высылала ему обнаженные фотографии. Семья благополучная, мужчина воспитывает двух дочерей,- пояснил инсайдер «Комсомолки».

Следственный отдел СКР завел дело по статье «Развратные действия», но преступник пока неустановлен. Санкции статьи предусматривают до 8 лет лишения свободы. Напомним, что благодаря бдительности родителей в Екатеринбурге был пойман почтальон, который отправлял детям интимные фотографии.

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