Экс-заместитель УФССП по Свердловской области, осужденная за взятку, пыталась доказать свою невиновность

Суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденной, ее адвоката, а также представление прокурора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-заместитель УФССП по Свердловской области Елена Сидорова, осужденная за взятку на восемь лет колонии, пыталась доказать свою невиновность. Прокуратура в свою очередь настаивала на отмене отсрочки отбытия наказания, решении о котором было приятно из-за того, что у обвиняемой есть несовершеннолетний ребенок. Суд рассмотрел апелляционные жалобы и оставил приговор без изменений.

- Свердловский областной суд оставил решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга без изменений, уточнив режим отбытия наказания - в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Напомним, что следствие установило, что с июня 2018 по февраль 2019 годов Елена получила от генерального директора одной из фирм Светланы Язевой 1,7 миллиона рублей за вынесение ряда постановлений об отмене запрета на регистрационные действия с недвижимостью фирмы, арестованной в рамках дела о ее банкротстве.

Взятку передавали через посредников, которых позже освободили от уголовной ответственности из-за способствования раскрытию этого коррупционного преступления. Также на этом основании от уголовной ответственности освобожден и генеральный директор фирмы, которая давала взятку.