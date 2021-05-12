За пять лет почти в два раза увеличилась предполагаемая заработная плата медсестер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за пять лет в три раза выросло количество вакансий для медицинских сестер. Такие данные опубликовала служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Статистику решили собрать в честь Дня медицинской сестры, который сегодня, 12 мая, отмечается во всем мире.

Также специалисты выяснили, что за пять лет почти в два раза увеличилась и заработная плата медсестер, которую предлагают работодатели - с 17 680 рублей в апреле 2017 года до 32 725 рублей в апреле 2021 года.

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В целом по стране за этот же период времени количество вакансий для медсестер выросло в шесть раз. Наиболее существенно стала востребована эта специальность в первый год пандемии: если в апреле 2019 года для медсестер было открыто всего 2,2 тысячи вакансий, то в апреле 2020 года - уже 5,6 тысячи.