В Екатеринбурге постараются не отключать горячую воду во время опрессовок

В этом году екатеринбуржцев постараются не оставлять без горячей воды Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Екатеринбурге со следующего понедельника, 17 мая, начнут опрессовки. Они пройдут в несколько этапов и, возможно, горячую воду, как обычно, в это время отключать не будут. Об этом рассказал заместитель главы города Владимир Гейко.

- В этом году попытаемся при опрессовке обратного трубопровода подачу горячей воды по подающему провести без расхолаживания. Максимально где отработают управляющие компании с сетевиками, возможно, получится провести опрессовки без отключения горячей воды, - сказал он.

Владимир Гейко также отметил, что в этом году предстоит отремонтировать 70 километров теплосетей и 40 километров сетей водопровода и канализации по всему городу.

График опрессовок можно посмотреть здесь.