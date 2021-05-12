Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В центре Екатеринбурга накануне вечером, 11 мая, водитель Seat въехал в толпу прохожих после столкновения с Toyota. Шесть человек, двое из которых дети, с травмами госпитализировали в больницу. Виновник аварии сначала утверждал, что ехал на желтый сигнал светофора. Однако позже признался, что вовсе не смотрел в сторону дороги.

- Сам мужчина пояснил, что двигался со скоростью 60 км/час, подъезжая к перекрестку отвлекся на мобильный телефон, чтобы прочитать сообщение. При этом на стойку светофора не обратил внимание и не видел, какой сигнал светофора горит, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД у водителя выявлены признаки опьянения. На мете ДТП ему предложили пройти освидетельствование, но он отказался. Поэтому анализ крови для установления состояния опьянения был взят уже в больнице.

Напомним, что за рулем Seat находился 32-летний мужчина. Его водительский стаж – год. При этом он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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