Участники длинных дистанций придут на регистрацию и начнут поход раньше остальных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге не будут отменять Майскую прогулку. К такому решению накануне, 12 мая, пришел региональный оперштаб. Мероприятие пройдет, как и планировалось, 16 мая, но в немного измененном формате. Чтобы избежать скопления людей, потоки участников будут разделены по маршрутам.

Так, участники длинных дистанций придут на регистрацию и начнут поход раньше остальных. Далее – по мере длины дистанции. Регистрация планируется с 7:00 до 12:00 по четырем маршрутам: 50 км, 37,5 км, 23 км и 17 км, финиш – в 21:00.

- Принято решение Майскую прогулку провести, при этом необходимо принять дополнительные меры, чтобы развести потоки, минимизировать скопление людей в одном месте. Мы исходим из того, что это физическая культура, это укрепление организма и иммунитета, – рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

При регистрации все участники должны быть в масках. Кроме того, на стартовой площадке у всех будут проверять температуру и проводить обработку рук. На старте и финише будут работать бригады скорой медицинской помощи, на каждом контрольном пункте – медики.

Напомним, что участники Майской прогулки пройдут от Уральского государственного педагогического университета (проспект Космонавтов, 26) до главного корпуса Уральского федерального университета (улица Мира, 19).