Пассажиры уже провели в аэропорту, ожидая свой рейс, почти пять часов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры почти пять часов не могут вылететь в Сочи. Задержка рейса произошла из-за технической неисправности самолета.
- Произошла задержка рейса FV-5614 по маршруту Екатеринбург-Сочи авиакомпании «Россия». Воздушное судно B-737. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
На рейс зарегистрировано 194 пассажира, из них 20 детей. Вылететь на курорт они должны были еще ночью. Сейчас вылет запланирован на 10:30.
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