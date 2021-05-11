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Общество11 мая 2021 18:22

Купил наркотик для себя: в Екатеринбурге задержали парня с пакетиком запрещенных веществ

Подозрительного молодого человека остановил наряд ППС
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Задержанный молодой человек объяснил, что купил наркотик для личного пользования

Задержанный молодой человек объяснил, что купил наркотик для личного пользования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека с пакетиком наркотиков. Во время патрулирования в микрорайоне Пионерском сотрудники ППС заметили подозрительного парня, который при виде людей в погонах заметно занервничал. Во время досмотра при понятых у него изъяли сверток с неизвестным веществом.

- 26-летнего парня уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Экспертиза показала, что в пакетике находилось наркотическое средством «мефедрон», общей массой 1,51 грамма, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Задержанный молодой человек объяснил, что купил наркотик для личного пользования, сбывать его он не собирался. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».