Купил наркотик для себя: в Екатеринбурге задержали парня с пакетиком запрещенных веществ

Задержанный молодой человек объяснил, что купил наркотик для личного пользования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека с пакетиком наркотиков. Во время патрулирования в микрорайоне Пионерском сотрудники ППС заметили подозрительного парня, который при виде людей в погонах заметно занервничал. Во время досмотра при понятых у него изъяли сверток с неизвестным веществом.

- 26-летнего парня уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Экспертиза показала, что в пакетике находилось наркотическое средством «мефедрон», общей массой 1,51 грамма, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Задержанный молодой человек объяснил, что купил наркотик для личного пользования, сбывать его он не собирался. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».