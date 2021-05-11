В Екатеринбурге прокуратура проверит скейт-парк, где школьник получил серьезную травму

Мать несовершеннолетнего находилась рядом и самостоятельно увезла ребенка в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура проверит скейт-парк на территории торгового центра «Мега», где 3 мая девятилетний мальчик получил травму живота. По словам матери, ее сын катался на самокате на площадке, где тренируются скейтбордисты. Во время спуска с горки ребенок столкнулся с другим школьником, примерно 12-летнего возраста.

- Мать несовершеннолетнего находилась рядом и самостоятельно увезла ребенка в ДГКБ № 9. Несовершеннолетний был госпитализирован, проведена операция в связи с разрывом слепой кишки. В настоящее время состояние остается стабильно тяжелым, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Районная прокуратура проверит безопасность скейт-площадки. При выявлении нарушений в отношении виновных лиц будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.