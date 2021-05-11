Визовый центр Болгарии в Екатеринбурге возобновил свою работу

Прием и выдача документов осуществляется с понедельника по среду с 9:00 до 14:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 11 мая начнет свою работу визовый центр Болгарии. Горожане могут подать документы на кратковременную визу. Для этого необходимо оставить предварительную заявку на сайте VFS Global. Прием и выдача документов осуществляется с понедельника по среду с 9:00 до 14:00 по адресу Куйбышева 44Д. Центр прекращал свою работу еще в прошлом году из-за пандемии.

- Екатеринбуржцам напоминают о необходимости соблюдения ограничений из-за COVID-19, необходимо носить маски и перчатки. Если у вас появились симптомы коронавируса, перенесите запись на другой день – отмечают в визовом центре.

Болгария открыла свои границы для россиян с 1 мая 2021 года. Главным условием въезда в страну является сертификат о вакцинации против COVID-19, а также отрицательный результат ПЦР-теста.