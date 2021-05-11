В Свердловской области продолжается вакцинация от COVID-19 в ТРЦ

Прививку можно сделать без предварительной записи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса в Свердловской области продолжается. На этой неделе до 16 мая в нескольких торговых центрах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы, а также в главной воздушной гавани Среднего Урала можно сделать прививку без предварительной записи.

Чтобы пройти вакцинацию, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Примечательно, что через три недели после прививки необходимо поставить второй компонент вакцины. Перед прививкой вас ждет беседа с врачом, который поинтересуется состоянием вашего здоровья.

ПУБЛИКУЕМ ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ В ПЕРИОД С 11 ПО 16 МАЯ:

ЕКАТЕРИНБУРГ

Леруа Мерлен (ул. Металлургов, 74) – 11 мая с 10.00 до 18.00;

ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55, мобильный врачебный пункт) – 12 мая с 13.00 до 18.00;

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 12 мая с 16.00 до 19.00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – 12 и 14 мая с 13.00 до 17.00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 13 мая с 14.00 до 19.00, 15 мая с 12.00 до 18.00;

Леруа Мерлен (пер. Базовый, 45) – 13 мая с 10.00 до 18.00;

ТЦ «МЕГАПОЛИС» (ул. 8 Марта, 149) – 14 мая с 11.00 до 14.00;

ТЦ «ОМЕГА» (просп. Космонавтов, 21) – с 11 по 15 мая (ежедневно) с 16.00 до 19.00;

ТЦ «Таганский ряд» (ул. Техническая, 19) – 15 мая с 10.00 до 14.00;

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 11-14 мая (ежедневно) с 13.00 до 19.00;

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

Магазин «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18) – 12 мая с 17.00 до 20.00, 15 мая с 10.00 до 13.00 (мобильный пункт вакцинации);

НИЖНИЙ ТАГИЛ

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – с 11 по 14 мая (ежедневно) с 16.00 до 20.00, 15 и 16 мая с 10.00 до 20.00;