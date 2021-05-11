В Свердловской области за время майских выходных произошло 733 пожара

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В МЧС по Свердловской области подвели итоги работы в майские праздники. Всего за 10 выходных в регионе произошло 733 пожара, во время которых погибли семь человек, еще шестеро получили различные травмы. В 529 случаях возгорания причиной становились поджоги мусора и сухой травы на открытых площадках. Больше 100 пожаров случились в частных секторах, из 30 – в жилых домах.

- Подавляющее большинство пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем, это 85% от общего числа, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ходе рейдов жителей региона штрафовали за несоблюдение особого противопожарного режима, который был введен с 30 апреля. Спасатели составили 457 протоколов на нерадивых свердловчан, штраф для таких нарушителей составляет до четырех тысяч рублей.