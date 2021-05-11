В уральском вузе пройдет международный конкурс красоты

Конкурс пройдет 13 и 14 мая. Фото: пресс-служба Уральского института управления

В Екатеринбурге 13 и 14 мая пройдет ХIII всероссийский конкурс молодых дизайнеров и стилистов «Подиум | Новый Взгляд – 2021». Организатором мероприятия выступит Уральский институт управления – филиал РАНХиГС.

Участие в конкурсе примут дизайнеры и стилисты из пяти стран: России, Германии, Беларуси, Узбекистана и Армении. География участников «Подиума» насчитывает 30 городов.

Фото: пресс-служба Уральского института управления

В первый день конкурса состоится показ «Моды без ограничений», в котором примут участие 15 моделей с инвалидностью, дети и модели агентств Екатеринбурга. Финал конкурса и церемония награждения пройдут 14 мая.