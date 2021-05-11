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Происшествия11 мая 2021 14:37

В Екатеринбурге станцию метро проверяют саперы

Как оказалось, опасности для людей он не представляет
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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На станции "Площадь 1905 года" работали саперы. Фото: Telegram-канал "Ирод Уральский".

На станции "Площадь 1905 года" работали саперы. Фото: Telegram-канал "Ирод Уральский".

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» саперы проверяют подозрительный предмет. Как сообщает Telegram-канал "Ирод Уральский", речь идет о черном чемоданчике.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал ЧП так:

- Никакой опасности для людей не было. Эвакуация не проводилась. Предмет, о котором идет речь, является пустой коробкой из-под обуви, - рассказал «Комсомолке» полковник Горелых.

ЧП