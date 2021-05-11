У 40% свердловчан есть антитела к коронавирусу

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 87 305 Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 40% жителей Свердловской области есть антитела к коронавирусу. Об этом в ходе брифинга заявил вице-губернатор Павел Креков.

- Низкий уровень заболеваемости обусловлен ростом вакцинированных. Прошу всех носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Остались только мягкие меры, рассчитанные на сознательность людей, - отметил Павел Креков.

По словам вице-губернатора, сейчас в очереди на вакцинацию 10-15 тысяч человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 87 305. Общее число смертей от COVID-19 достигло 3 209.