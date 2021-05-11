Из-за строительных работ в Екатеринбурге перекроют два участка улиц

Из-за строительных работ перекроют два участка дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за строительных работ перекроют два участка на проезжей части. На все лето - с 2 июня по 30 сентября движение для транспорта будет закрыто по улице Крылова, от Татищева до Крауля. Здесь рабочие будут строить сети теплоснабжения.

Значительно меньше - с 7 июня по 18 июля проехать нельзя будет на перекрестке улиц Посадской и Белореченской. На этом участке специалисты будут возводить тепломагистраль.

- Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в пресс-службе мэрии.

После окончания работ, на участках, где он проходил, строители обещают восстановить все элементы благоустройства.