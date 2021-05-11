Предварительное голосование "Единой России" выходит на финишную прямую

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

Напомним, предварительное голосование – составная часть любой избирательной кампании партии «Единая Россия». Для того чтобы претендовать на депутатский мандат любого уровня, потенциальный участник предвыборной гонки сначала должен победить в ходе внутрипартийного предварительного голосования.

В этом году чтобы вместе с гражданами определить тех, кто пойдет от «Единой России» на выборы партия организовала предварительное голосование в онлайн-формате. Такой формат для жителей Свердловской области используется впервые.

На данный момент на предварительное голосование зарегистрировано 333 кандидата, из них 97 – выдвинулись в Госдуму, 236 – в Заксобрание региона и 67 – в муниципальные думы Березовского ГО и Каменска-Уральского.

Посмотреть биографии кандидатов можно на сайте pg.er.ru. Среди них много новых для политики людей: есть и молодежь, и представители ключевых профессий - учителя, врачи, строители. Опытные политики также заявились на праймериз: зарегистрированы 8 из 10 действующих депутатов Госдумы от Свердловской области (от «Единой России»), глава региона Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонько, первый заместитель губернатора Александр Высокинский и двое заместителей губернатора – Азат Салихов и Алексей Шмыков. Также документы подали секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий, министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов, действующие депутаты Законодательного собрания Свердловской области и главы нескольких свердловских муниципалитетов.

Само голосование будет проходить с 24 мая по 30 мая на сайте pg.er.ru. Выбрать понравившихся кандидатов сможет любой избиратель, зарегистрированный в качестве выборщика. Стать выборщиком можно до 28 мая, нажав на сайте кнопку «хочу проголосовать» и пройдя верификацию личности.