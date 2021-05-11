В Екатеринбурге нашли пропавшую накануне 11-летнюю школьницу

Фото: поисковый отряд Прорыв

В Екатеринбурге сотрудники полиции нашли 11-летнюю Марию Князеву, которая пропала накануне, 10 мая. Девочка ушла гулять и не вернулась домой. При этом, по словам волонтеров, которые вместе с полицией занимались ее поиском, Мария ранее не пропадала.

- Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли пропавшую 11-летнюю Марию Князеву. С девочкой проведена беседа о недопустимости самовольных уходов из дома, а также об ответственности несовершеннолетних за различные правонарушения, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Также там отметили, что никаких противоправных действий в отношении школьницы совершено не было.