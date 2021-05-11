Евгений Куйвашев поручил проверить безопасность учебных заведений в регионе после стрельбы в казанской школе

В Свердловской области проверят безопасность в школах после стрельбы в Казани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проверить безопасность учебных заведений в регионе после ЧП со стрельбой в одной из школ Казани, в котором погибли учительница и семеро детей, 20 человек пострадали. Дополнительные проверки проведет министерство образования и молодежной политики и министерство общественной безопасности совместно с ведомствами и главами муниципалитетов.

Кроме того, глава региона выразил соболезнования родственникам погибших во время стрельбы. Он направил телеграмму в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

- Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день заверяю Вас в готовности оказать всю необходимую помощь и разделяю вместе с жителями Республики Татарстан горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - сообщается в ней.

Напомним, что в 2019 году, напасть на школу и расправится с одноклассниками хотели двое братьев из небольшого городка Кушва. Однако, многочисленные сообщения на форумах «любителей пострелять» о готовности купить взрывчатку не прошли мимо силовых структур. Уже к концу августа оперативники знали обо всех планах братьев. А 2 сентября после уроков их задержали.