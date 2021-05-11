Свердловчанин по прозвищу «Кот» убил товарища и пытался скрыться в соседнем городе

Сейчас следователи завели уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском местный житель убил товарища во время пьяной драки. По данным следственного комитата, потасовка произошла 4 мая, когда двое мужчин вместе выпивали. Подозреваемый встретил 45-летнего друга возле продуктового магазина в поселке Монетный. Прямо там они устроили застолье, а потом решили продолжить дома у убитого. Между гостем и хозяином квартиры случилась ссора, во время которой обвиняемый избил оппонента, а потом лег спать, когда тот перестал сопротивляться. Утром гость понял, что хозяин квартиры не дышит и попытался скрыться.

Задержать мужчину удалось на выезде из поселка. Сыщикам тот объяснил, что якобы собирался доехать в ближайший отдел полиции, чтобы признаться в преступлении.

- Но учитывая, что он ранее уже был четыре раза судим за квартирные кражи, грабёж и угрозу убийством, можно предположить, что такое заявление, что называется, «от лукавого». В последний раз гражданин Воеводин, более известный в определённых кругах по прозвищу «Кот», отбывал наказание в исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила, откуда освободился в апреле 2020 года. Таким образом, «Коту» свобода надоела ровно через год, - сообщил Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Сейчас следователи завели уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчин заключили под стражу.

В настоящее время следователем СКР по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - прокомментировали в Следственном комитете региона.