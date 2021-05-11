В Екатеринбурге к «Ночи музеев» запустили горячую линию

В Екатеринбурге в «Ночь музеев» откроется 40 бесплатных площадок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 15-й «Ночи музеев» начали готовиться в Екатеринбурге. Акция пройдет 15 мая. Для жителей уральской, которые собираются посетить культурные учреждения и выставки, запустят горячую линию. По ней можно получить информацию о площадках.

- Напомним, любимый всеми горожанами проект «Ночь музеев в Екатеринбурге» в этом году отметит свой 15-летний юбилей. Именно это знаменательное событие станет главной темой мероприятий. Кроме этого, в музейных пространствах будут представлены экспозиции, технологии и экспонаты, связанные с Годом науки и технологий в Российской Федерации и Годом медицинского работника в Свердловской области, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В Екатеринбурге в «Ночь музеев» откроется 40 бесплатных площадок. Детская программа стартует с 11:00 до 18:00., основные мероприятия назначены с 19:00 до 02:00.

Отметим, горячая линия «Ночи музеев» уже заработала. Звонить можно с 10:00 до 22:00 по телефону 8-800-240-00-02 (звонок бесплатный).