С улиц Екатеринбурга после празднования 9 мая вывезли 90 тонн мусора

Фото: пресс-служба мэрии

Как только жители Екатеринбурга начали расходиться по домам после празднования Дня Победы 9 мая, на улицы выехала уборочная техника. По данным мэрии на тротуары и дороги города были выведены более 150 единиц дорожной техники, в том числе 39 комбинированных дорожных машин и 48 вакуумных «помощников».

- Итогом только ночной уборки стал вывоз на полигоны города 79 тонн грязи и 27 тонн мусора. В дневное же время 10 мая 400 дорожных рабочих и 130 единиц техники очистили город от 46 тонн грязи и 63 тонн мусора, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также там отметили, что уборка проводилась и во время самого праздника. Это позволило в максимально сжатые сроки прибрать центр города уже к полуночи.