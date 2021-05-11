Точное местонахождение девочки до сих пор неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел СКР Асбеста возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего таксиста, который похитил двухлетнюю дочку. В августе 2020 года суд Первоуральска постановил, что ребенок должен жить с бывшей женой мужчины.

- 15 марта таксист забрал ребенка путем обмана. Сначала все думали, что он отвез девочку в Первоуральск, где проживает сам, - пояснил «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

Однако позже выяснилось, что таксист уехал с дочкой в Казань. Он вышел на связь с полицией и даже давал объяснения в следственном отделе столицы Татарстана.

- Мужчина заявил, что бывшая жена не дает ему видеться с дочкой, - отметил инсайдер «КП».

Точное местонахождение девочки до сих пор неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».