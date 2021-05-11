В Екатеринбурге в День Победы взорвали банкомат «Сбера»

Поживиться деньгами налетчику не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестные взорвали банкомат «Сбера», пытаясь похитить деньги. Все произошло на Блюхера,59 ранним утром 9 мая.

- Неизвестный попытался взорвать один из банкоматов, расположенных на первом этаже жилого дома. Сделал он это при помощи самодельного взрывного устройства, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Неизвестный проник в помещение в начале пятого утра.

Информацию о попытке похищения денег подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

- По факту повреждения банкомата возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК Российский Федерации (Покушение на кражу). Сотрудниками уголовного розыска устанавливаются обстоятельства и лицо, причастное к данному преступлению, - рассказали «КП» в полиции.

В пресс-службе уральского филиала «Сбера» также подтвердили информацию о ЧП.

- Попытка ограбления банкомата не удалась. Денежные средства не похищены, пострадавших нет. Банк оказывает содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий, - рассказали «КП» в банке.