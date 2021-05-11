В Екатеринбурге закрыли незаконную газозаправочную станцию

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы закрыли газозаправочную станцию на Комсомольской, 73/7. Колонка была размещена и работала незаконно.

- В Кировское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный лист, выданный по иску прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, о признании незаконным размещение и эксплуатацию оборудования газозаправочной станции, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Судебный пристав приехал на заправку и выдал собственнику постановление о возбуждении исполнительного производства. В случае неисполнения решения суда ему грозит административная ответственность.