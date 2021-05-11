Фото: предоставлено СТС

11 мая в 19:00 на СТС выходит комедийный сериал «По колено», созданный телеканалом совместно с онлайн-кинотеатром IVI. Главный герой истории — честный провинциальный парень Саня Грибов — готов покорить кинобизнес, несмотря на рост 135 сантиметров.

Фото: предоставлено СТС

Бросив работу в таксопарке, Саня (Иван Филиппов) едет в Москву за ролью в большом кино. В столице он знакомится с неунывающим соседом по квартире Стасом (Станислав Агафонов), девушкой своей мечты Алёной (Анастасия Уколова) и самовлюблённым актёром Никитой (Анар Халилов) — соперником Грибова за сердце Алёны. На пути к успеху Саню ждут скандалы с капризными звёздами, жёсткая конкуренция, нечестные контракты, хоккей с легендарным Иваном Телегиным, роман с маленькой актрисой (Олимпия Ивлева) и даже тюрьма.

Для кавээнщика и ведущего праздников Ивана Филиппова эта роль тоже стала первой в кино. Актёр вспоминал, что на съёмках его ожидало немало трюков: «Для маленьких людей сложно подобрать дублёров, поэтому все каскадёрские трюки приходилось выполнять самому. Например, часто падать со стола, с кровати, выпрыгивать из машины, много времени висеть под потолком для отличного кадра в эпизоде с купидоном».