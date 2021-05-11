В Екатеринбурге пропала 11-летняя школьница

Фото: поисковый отряд Прорыв
В Екатеринбурге волонтеры и сотрудники полиции разыскивают 11-летнюю Марию Князеву. Школьница пропала накануне днем, 10 мая на Елизавете. Ранее она никогда не уходила из дома.
- Ушла гулять из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Поднят личный состав ДПСО ПРОРЫВ на поиски, - рассказали в поисковом отряде.
Приметы:
Рост: 145 см.
Телосложение: худощавое.
Цвет глаз: голубые.
Цвет волос: светло-русые до плеч.
На момент пропажи была одета: кофта с длинным рукавом фиолетового цвета, на плечах кружевные рюши, брюки синего цвета, кроссовки розового цвета на шнурках. С собой у девочки была сумка «Чебур» фиолетового цвета с черным ремнем.
Если вы знаете, где может находится Мария, сообщите волонтерам поискового отряда по телефону 89000440220 или в полицию: 8(343)356-42-13 либо 102 (02).
Фото: поисковый отряд Прорыв