В Екатеринбурге пропала 11-летняя школьница

Фото: поисковый отряд Прорыв

В Екатеринбурге волонтеры и сотрудники полиции разыскивают 11-летнюю Марию Князеву. Школьница пропала накануне днем, 10 мая на Елизавете. Ранее она никогда не уходила из дома.

- Ушла гулять из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Поднят личный состав ДПСО ПРОРЫВ на поиски, - рассказали в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 145 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: голубые.

Цвет волос: светло-русые до плеч.

На момент пропажи была одета: кофта с длинным рукавом фиолетового цвета, на плечах кружевные рюши, брюки синего цвета, кроссовки розового цвета на шнурках. С собой у девочки была сумка «Чебур» фиолетового цвета с черным ремнем.

Если вы знаете, где может находится Мария, сообщите волонтерам поискового отряда по телефону 89000440220 или в полицию: 8(343)356-42-13 либо 102 (02).