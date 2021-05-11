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Здоровье11 мая 2021 8:51

В Свердловскую область поступило еще 28,9 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Сейчас их распределяют по больницам
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Первый компонент вакцины поставили 408 039 свердловчан

Первый компонент вакцины поставили 408 039 свердловчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область поступило еще 28,9 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сейчас их распределяют по больницам, где оборудованы прививочные кабинеты.

- По информации министерства здравоохранения Свердловской области, ожидаются и новые поставки, - отметили в региональном оперштабе.

По данным на 5 мая, в нашем регионе первый компонент вакцины поставили 408 039 свердловчан. Еще 294 614 уже привились вторым компонентом.

Поставить прививку от коронавируса в Свердловской области можно в 80 медицинских организациях. В них для уральцев развернуто 145 прививочных кабинетов. Кроме того, в регионе работают 30 мобильных бригад медиков, которые выезжают в пункты вакцинации, в том числе в отдаленных территориях. Всего в регионе действует 29 таких мобильных пунктов.

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