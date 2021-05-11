Фото: личная страница пропавшей во "ВКонтакте"

В Екатеринбурге ищут 24-летнюю Марию Куклину. 24-летняя девушка пропала еще в феврале, но родственники обратились за помощью только сейчас.

Фото: "ЛизаАлерт"

Приметы: рост 175 сантиметров, светлые волосы и голубые глаза. Одежда, в которой была девушка на момент пропажи, неизвестна. В числе особых примет татуировки на груди и на шее.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марии Куклиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

На своей странице во «ВКонтакте» Мария публиковала интимные фотографии. Мы попытались связаться с друзьями пропавшей. Однако почти все заявили, что не знают Марию. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» заявили, что не могут дать более подробную информацию о пропавшей без разрешения родственников.