Прокуратура организовала проверку после аварии на железнодорожном переезде в Богдановиче

Фото: сообщество "Типичный Богданович"

На железнодорожном переезде, на 94 километре автодороги Екатеринбург-Богданович накануне вечером, 10 мая, произошла серьезная авария. Как рассказали очевидцы, фура на полном ходу протаранила железно-дорожный пост. По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза. После случившегося прокуратура начала проверку.

- Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - рассказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, 55-летний водитель грузовика сейчас находится в больнице. К счастью, во время происшествия больше никто не пострадал.