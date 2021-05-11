В Екатеринбурге в родительский день запустят дополнительные автобусы

Дополнительный транспорт будет курсировать к Окружному и Нижне-Исетскому кладбищам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня православные христиане отмечают Радоницу - день особого поминовения усопших, когда принято посещать места захоронений и поминать умерших родственников. В родительский день администрация решила запустить дополнительные автобусы, которые будут курсировать к Окружному и Нижне-Исетскому кладбищам.

- Чтобы горожане смогли организованно и не задерживаясь добраться до мест захоронений своих родных и близких, муниципалитет организует движение автобусов по дополнительным маршрутам, - отметили в пресс-службе мэрии.