Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Пермском тракте накануне, 10 мая, Ford Galaxy влетел в стоящий перед пешеходным переходом Ford Mondeo. Авария произошла около 19 часов. В ДТП пострадали пассажиры Ford Galaxy: 69-летний мужчина, девочки восьми и одиннадцати лет и два мальчика - двух и одного года. Взрослого пассажира доставили в Ревдинскую ГБ, детей в ДГБ №9.

- Сотрудниками полиции установлено, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным госавтоинспекторов, за рулем Ford Galaxy находился 34 -летний мужчина, имеющий стаж вождения 16 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021 году привлекался 1 раз. В Ford Mondeo ехала 37-летняя женщина, имеющий стаж вождения 13 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021 году не привлекалась. Оба водителя в момент аварии были трезвыми.

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