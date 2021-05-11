Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге накануне ночью, 10 мая, вспыхнула квартира в доме на Подгорной, 6. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 21:20. Из дома до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 40 человек, в том числе 15 детей.

- На площади 30 квадратных метров повреждены домашнее имущество, внутренняя отделка квартиры муниципального жилого дома. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место пожара выезжали 24 человека личного состава на восьми единицах техники. Через 13 минут огонь был локализован, еще через шесть минут огонь потушили. В 23:05 пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

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