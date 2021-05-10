Пожарные погасили огонь в подземном паркинге на улице Амундсена

В тушении пожара были задействованы 13 сотрудников МЧС. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На улице Амундсена в восьмом часу утра начался пожар. Пламя вспыхнуло в подземном паркинге - загорелся мусор.

- В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 13 человек личного состава, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями первичными средствами пожаротушения. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08.15.

Никто из людей не пострадал.