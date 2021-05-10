В прошлом году было 15 случаев: полиция напомнила, как обезопасить ребенка от выпадения из окна

Стоит предупредить детей, что на москитную сетку опираться нельзя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции напоминают жителям Екатеринбурга о том, что с наступлением тепла очень опасно оставлять ребенка без присмотра в квартире с открытыми окнами. Это чревато их выпадением.

- Ежегодно с повышением температуры воздуха возрастает количество случаев детского травматизма связанного с выпадением детей из окон квартир, - отметила Анастасия Засмолина, начальник ПДН УМВД России по Екатеринбургу. - Обычно данный период начинается в мае и длится до конца осени. Однако в текущем году первый случай выпадения ребенка из окна был зарегистрирован уже 12 апреля. В 2020 году по Екатеринбургу было 15 подобных случаев.

Чтобы избежать трагедии, сотрудники полиции рекомендуют соблюдать несколько правил. Во-первых, нельзя оставлять ребенка без присмотра. Во-вторых, на окнах лучше использовать решетки или специальные замки, которые не позволят ребенку открыть их.

- Не оставляйте окна и балконные двери открытыми. Используйте верхние форточки или вертикальный режим проветривания, - добавляют в ГУ МВД по Свердловской области. - Необходимо отодвинуть кровати, стулья и другие предметы мебели от окон. Это предотвратит случайное попадание малыша на подоконник.

Также не следует показывать ребенку, как открывается окно. Также не забывайте, что москитная сетка не сможет выдержать вес ребенка.

- Предупредите, что на москитную сетку опираться нельзя. Не держите маленького ребенка на руках у раскрытого окна. Ребенок может вырваться, увидев что-нибудь интересное, - добавили в ведомстве.