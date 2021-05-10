Рабочая неделя в Екатеринбурге будет жаркой и безветренной

Работать в такую погоду совсем не хочется, но надо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочая неделя впереди короткая — начнется она сразу во вторник. Что же до погоды, то столбики термометров, напротив, будут длинные. Так, во вторник, 11 мая, в столице Урала температура воздуха ночью опустится до +8… +10 градусов Цельсия, а днем поднимется до +24...+26 градусов. Ветер будет неустойчивый слабый. Осадков тоже не ожидается. Облачность — переменная. В среду по осадкам, облачности и ветру ситуация будет аналогичная, как и в четверг, кстати, но термометры покажут чуть более теплую погоду.

- Температура воздуха ночью +10...+12 градусов. Днем +25...+27, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС».

В четверг, 13 мая, станет еще теплее. Столбики термометров днем могут достигать +29 градусов Цельсия.