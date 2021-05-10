Пожарные Екатеринбурга эвакуировали 28 человек из горящего дома на Большакова

Восемь человек были спасены с помощью дыхательных аппаратов. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

На улице Большакова этим утром понадобилась помощь пожарных. В девятиэтажном жилом доме загорелась квартира на седьмом этаже. Черный дым выходил из открытых окон и распространялся по округе.

- Сообщение о пожаре поступило в 08.19, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Горели домашние вещи на площади в 50 квадратных метров.

Пожарные вывели из здания 28 человек. При этом восемь из них были спасены с помощью дыхательных масок.