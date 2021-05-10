В Екатеринбурге при столкновении двух иномарок пострадали пять человек, включая двух детей

Авария произошла в десятом часу вечера. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся накануне в десятом часу вечера на улице Высоцкого. Там столкнулись «Хендэ Акцент» и «Мазда 3».

- Водитель автомашины «Хендэ Акцент» при движении по улице Высоцкого со стороны улицы Малышева при совершении обгона транспортного средства, двигавшегося в попутном направлении, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Мазда 3», - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Машины получили серьезные повреждения. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В аварии пострадали пять человек — водитель и пассажир «Хендэ Акцент», а также водитель «Мазды» и двое детей, сидевших в нем.

- Водитель автомобиля «Мазда 3» с переломом правого коленного сустава, ушибом правой кисти, переломом первого пальца правой кисти госпитализирована в ЦГБ № 36, - добавляют в ведомстве. - На заднем сидении ее автомашины находились сыновья 3 лет и 1 года, которые перевозились в детском удерживающем устройстве, благодаря чему тяжелых травм они не получили.

Тем не менее с подозрением на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму их доставили в детскую больницу «девятку». Похожий предварительный диагноз поставили и пострадавшим из «Хендэ Акцент». Но у водителя иномарки также был перелом носа и пальца на левой руке, а у его пассажира рваные раны на подбородке и левом предплечье. Их увезли в 36-ю горбольницу.