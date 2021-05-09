Мэр Екатеринбурга оценил организацию празднования Дня Победы 2021

Алексей Орлов на презентации мультимедийной экспозиции. посвященной разведчику Николаю Кузнецову Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с раннего утра 9 мая 2021 года принимает участие в знаковых и торжественных мероприятиях в честь 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, которые проходят в уральской столице, а также в соседнем городе Верхняя Пышма.

По словам Алексея Орлова, все праздничные мероприятия проходят на очень достойном уровне.

- Утреннее мероприятие у Широкореченского мемориала прошло торжественно и организованно. Парад, организованный силами командования Центрального военного округа, прошел прекрасно, - рассказал Глава Екатеринбурга. – Как всегда, великолепное зрелище было подарено жителям и гостям Верхней Пышмы. Это парад техники военных лет.

Также Алексей Орлов посетил новую высокотехнологичную экспозицию «Николай Кузнецов. Человек-легенда», которая открылась в День Победы в историческом парке «Россия – моя история». Она посвящена легендарному уральскому разведчику.

- Думаю, что у этой выставки большое будущее. Здесь будет всегда много посетителей. И я очень надеюсь, что будет много молодежи, - считает мэр уральской столицы.

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