Где посмотреть салют в День Победы в Екатеринбурге

Праздник завершится салютом Фото: Алексей БУЛАТОВ

День Победы 9 мая 2021 года завершится в Екатеринбурге праздничным салютом, который по уже сложившейся традиции покажут с трех точек.

Акватория Городского пруда со стороны стадиона «Динамо»

Преображенский парк в микрорайоне Академический

Летний парк «Уралмаш»

Салют традиционно начнется в 22:30, всего будет произведено 30 залпов.

Напомним, что 9 мая в Екатеринбурге вечером ожидается теплая погода, небо будет ясным. Температура воздуха составит +15 … +18 градусов.

Утром в уральской столице прошел масштабный парад в честь 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.

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