В Екатеринбурге ночные воришки проникли в сетевой маркет

Воры выбили дверь в магазине. Фото: паблик в ВК "Инцидент Екатеринбург"

В ночь на 9 мая 2021 года в Екатеринбурге воры ограбили сетевой продуктовый магазин, расположенный во Втузгородке по адресу: улица Библиотечная. 45.

Налетчики разбили стекло входной двери и проникли в торговый зал. По поводу кражи со взломом поступило заявление в Отдел полиции № 1 Екатеринбурга.

- Информация о проникновении в магазин поступила в Отдел полиции номер 1. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства и лица, причастные к происшествию. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.