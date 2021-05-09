Погода в День Победы 9 мая 2021 года в Екатеринбурге

9 мая 2021 года в Екатеринбурге тепло и малооблачно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в День Победы 9 мая 2021 года установилась теплая, сухая, малооблачная погода. Кратковременные осадки в виде дождя возможны лишь на крайне севере Свердловской области.

Днем, 9 мая, столбики термометров в Екатеринбурге поднялись до отметки +24 градуса, вечером станет немного прохладнее: всего +18 градусов, ночью в уральской столице будет +12 … +15 градусов.

В городе на протяжении дня и вечера будет малооблачно, а к ночи небо прояснится.

Утром, 9 мая 2021 года, в Екатеринбурге прошел масштабный парад военной техники в честь Дня Победы. Также военный парад прошел и в Нижнем Тагиле, где его принимал Александр Высокинский.