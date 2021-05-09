Вальс между небом и землей: компания «Атомстройкомплекс» подготовила ко Дню Победы музыкальное поздравление

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Атомстройкомплекс"

Вместо бальных платьев – гимнастерки, вместо танцпола – крыша офисной высотки корпорации «Атомстройкомплекс» в Екатеринбурге, на Белинского, 39. Съемка видеоролика прошла накануне праздника. День был ветреный и дождливый, однако на время записи танца выглянуло солнце. Профессиональные танцовщики охотно поддержали идею градостроителей отметить 76-летие Великой Победы эффектной композицией на высоте.

- Здесь, с крыши 15-го этажа, весь мир как на ладонях, - поделилась Ася Сибелева, артистка театра музыкальной комедии. – Очень радостно участвовать в музыкальном поздравлении для ветеранов и всех людей. Ведь танец – это дело, которым мы живем, которое преподносим в качестве подарка.

К подготовке необычного поздравления привлекли и музыкантов: запись вальса осуществляли под «живой» аккомпанемент.

- Мой дед прошел всю войну, - рассказал Евгений Жигарь, артист оркестра «Баянисты Екатеринбурга». - С войной у меня, как у многих, есть какая-то сопричастность. Песни, музыка военных лет – часть любимого репертуара.

В «Атомстройкомплексе» бережно относятся к увековечиванию истории Великой Отечественной войны. Сотрудники компании сформировали свой «Бессмертный полк» в формате онлайн, поделившись семейными рассказами и фотографиями военных лет из личных архивов. На корпоративном телевидении «Атом-ТВ» вышла серия сюжетов с воспоминаниями коллег о ветеранах: бабушках и дедушках, родителях, близких и далеких родственниках, у которых продолжают учиться стойкости, мужеству, мудрости и еще многим важным человеческим качествам. В течение многих лет компания поддерживает теплые отношения с советом ветеранов Орджоникидзевского района, поздравляя их с памятными датами. Этот год не стал исключением.

- Когда людям хорошо, они танцуют, - комментирует Валерий Ананьев, генеральный директор корпорации «Атомстройкомплекс». – В мае 1945-го наши дорогие победители кружились в вальсе, празднуя освобождение Родины от коричневой чумы. Им предстояло восстанавливать из руин огромную страну. А они пели и смеялись, танцевали. Музыкальная видео-открытка – наша дань памяти героям былых времен и благодарность всем, кто вместе с нами продолжает созидать и строить. С днем Победы! Мы помним, мы гордимся.

Когда эпидемиологическая ситуация позволит, то возобновится традиция праздновать Великую Победу массовым шествием по центральным улицам Екатеринбурга. А пока – вальс: снизу – современный мегаполис, сверху – голубое небо, а вокруг – бескрайний мир.

Видео-открытка с поздравлениями к дню Великой Победы находится в открытом доступе в сети Интернет, на YouTube-канале «Атом ТВ». Увидеть её может любой желающий.