В Екатеринбурге байкеры открыли сезон массовым мотопробегом

Байкеры собрались у ККТ «Космос» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге байкеры открыли сезон. Сначала по традиции они собрались у ККТ «Космос», а затем устроили массовый мотопробег. Участие в нем приняли сотни мотоциклов.

Завершилось открытие мотосезона концертом, хедлайнером которого стал Вадим Самойлов. Он сыграл хиты «Агаты Кристи» у ККТ «Космос». Также на сцену вышли группы Тимер Тау и ФЭН.

Сотни мотоциклов промчались по центру города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы мероприятия отмечают, что основной целью его проведения становится акцентирование внимания участников дорожного движения на мотоциклистов, скутеристов и велосипедистов, обмен опытом по поведению в различных сложных ситуациях на дорогах и возможность получения советов новичкам от опытных водителей.

После мотопробега байкеры собрались на концерте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь мотосезон официально открыт Фото: Алексей БУЛАТОВ