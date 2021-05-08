В Екатеринбурге байкеры открыли сезон массовым мотопробегом

Байкеры собрались у ККТ «Космос»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге байкеры открыли сезон. Сначала по традиции они собрались у ККТ «Космос», а затем устроили массовый мотопробег. Участие в нем приняли сотни мотоциклов.
Завершилось открытие мотосезона концертом, хедлайнером которого стал Вадим Самойлов. Он сыграл хиты «Агаты Кристи» у ККТ «Космос». Также на сцену вышли группы Тимер Тау и ФЭН.
Сотни мотоциклов промчались по центру города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Организаторы мероприятия отмечают, что основной целью его проведения становится акцентирование внимания участников дорожного движения на мотоциклистов, скутеристов и велосипедистов, обмен опытом по поведению в различных сложных ситуациях на дорогах и возможность получения советов новичкам от опытных водителей.
После мотопробега байкеры собрались на концерте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Теперь мотосезон официально открыт
Фото: Алексей БУЛАТОВ
на встрече байкеры обменивались опытом
Фото: Алексей БУЛАТОВ