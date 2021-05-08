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Общество8 мая 2021 19:47

В Екатеринбурге байкеры открыли сезон массовым мотопробегом

Участие в нем приняли сотни мотоциклов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Байкеры собрались у ККТ «Космос»

Байкеры собрались у ККТ «Космос»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге байкеры открыли сезон. Сначала по традиции они собрались у ККТ «Космос», а затем устроили массовый мотопробег. Участие в нем приняли сотни мотоциклов.

Завершилось открытие мотосезона концертом, хедлайнером которого стал Вадим Самойлов. Он сыграл хиты «Агаты Кристи» у ККТ «Космос». Также на сцену вышли группы Тимер Тау и ФЭН.

Сотни мотоциклов промчались по центру города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы мероприятия отмечают, что основной целью его проведения становится акцентирование внимания участников дорожного движения на мотоциклистов, скутеристов и велосипедистов, обмен опытом по поведению в различных сложных ситуациях на дорогах и возможность получения советов новичкам от опытных водителей.

После мотопробега байкеры собрались на концерте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь мотосезон официально открыт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

на встрече байкеры обменивались опытом

Фото: Алексей БУЛАТОВ