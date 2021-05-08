Участок дороги из-за ремонтных работ перекроют с 29 по 30 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на два дня ограничат движение транспорта на пересечении улиц Шаумяна, Чкалова и Фурманова. Проехать здесь нельзя будет с 29 по 30 мая. Об этом предупредили в мэрии. Движение ограничит ООО «Брусника», чтобы строители восстановили асфальтовое покрытие после строительства инженерных сетей.

- Строители просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей заранее спланировать свой маршрут, - отметили в пресс-службе администрации города.

Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок дороги по улицам Ясной, Московской, Амундсена и Волгоградской.