Накануне Дня Победы екатеринбуржцы возложили цветы к мемориалу Георгия Жукова

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, курсанты военных училищ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 8 мая, накануне Дня Победы, горожане возложили цветы к мемориалу полководца Великой Отечественной войны Георгия Жукова. Это ежегодная традиция, которой придерживаются с открытия памятника в 1995 году. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, курсанты военных училищ.

На церемонию приехал глава региона Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цветы к монументу Георгия Жукова возложили также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Александр Калиберда, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель гордумы Игорь Володин и командование Центрального военного округа.

В этом году со дня рождения полководца отмечается 125 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что в этом году со дня рождения полководца отмечается 125 лет. Напомним, с 1948 по 1953 год четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков жил в Свердловске и командовал Уральским военным округом.

Возложение цветов к памятнику Георгия Жукова ежегодная традиция, которой придерживаются с открытия памятника в 1995 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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